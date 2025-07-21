Генсек НАТО призвал закупать у США больше оружия для Украины

На заседании контактной группы по Украине он отметил, что таким образом Североатлантический альянс начнёт выполнять сразу три задачи, которые были утверждены в июне на саммите в Гааге.

«Наращивать военные расходы, увеличивать военное производство и поддерживать Украину», - напомнил Рютте.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поставки вооружений на Украину в рамках сделки с НАТО уже начались, сообщает RT.