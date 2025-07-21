Генсек НАТО призвал закупать у США больше оружия для Украины

Странам НАТО следует закупать у США больше оружия для Украины. С таким заявлением выступил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

СМИ: План Трампа по поставкам вооружений Украине рамочный, а не детальный

На заседании контактной группы по Украине он отметил, что таким образом Североатлантический альянс начнёт выполнять сразу три задачи, которые были утверждены в июне на саммите в Гааге.

«Наращивать военные расходы, увеличивать военное производство и поддерживать Украину», - напомнил Рютте.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что поставки вооружений на Украину в рамках сделки с НАТО уже начались, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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