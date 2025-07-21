Лидер «Миража» опроверг слухи о запрете Гулькиной снимать фильм о группе

По его словам, СМИ «достаточно вольно» интерпретировали сказанное им в одном из интервью. На самом деле, он лишь выразил мнение, что съёмками подобных проектов должны «заниматься люди со стороны, а не участники группы».

«Скажу больше: чем меньше будут вмешиваться участники группы в сценарий и съёмочный процесс, тем будет лучше», - подчеркнул Горбашов.

Он также добавил, что каждый должен заниматься своим делом — артисты выступать на сцене, а режиссёры снимать кино.

Ранее пресс-служба рок-группы «Три дня дождя» объявила, что креативный продюсер и режиссёр Виктория Ариничева снимет большой документальный про основателя и фронтмена коллектива Глеба Викторова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

