Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей

Тратить по 400 тысяч рублей на покупку билетов на концерт народной артистки РФ Надежды Кадышевой в нынешнее время «как-то не этично». Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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Он указал, что не видит для себя возможности приобретать такие дорогие билеты, а те, кто всё же потратил деньги, просто выкинул огромные средства на ветер.

«Кадышева будет петь для всех. Есть более дорогие места, более дешевые, тут вопросов нет, в танцевальном зале. А 400 тысяч — это перебор», - заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил, что россиянам вместо покупки дорогих билетов на концерты звёзд шоу-бизнеса следует направить эти деньги на поддержку спецоперации, сообщает RT.

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