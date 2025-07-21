Милонов раскритиковал зрителей, купивших билеты на Кадышеву за 400 тысяч рублей

Он указал, что не видит для себя возможности приобретать такие дорогие билеты, а те, кто всё же потратил деньги, просто выкинул огромные средства на ветер.

«Кадышева будет петь для всех. Есть более дорогие места, более дешевые, тут вопросов нет, в танцевальном зале. А 400 тысяч — это перебор», - заключил парламентарий.

Ранее Милонов заявил, что россиянам вместо покупки дорогих билетов на концерты звёзд шоу-бизнеса следует направить эти деньги на поддержку спецоперации, сообщает RT.

