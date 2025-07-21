Дуров заявил о вымогающих платные подарки в Telegram мошенниках
Мошенники, вымогающие платные подарки, номера и юзернеймы, появились в Telegram. Об этом в своём канале заявил основатель мессенджера Павел Дуров.
По его словам, всё то, что когда-то можно было купить всего за небольшую плату, теперь продаётся за сотни тысяч долларов. Зачастую мошенники, желающие получить коллекционные предметы, шантажируют пользователей.
Также Дуров указал, что некоторые каналы вымогают деньги под угрозой раскрытия личной информации и конфиденциальных данных или за удаление компрометирующих постов.
Он призвал столкнувшихся с шантажом пользователей сообщать об этом администрации мессенджера.
Ранее Дуров назвал фейком информацию о том, что Telegram якобы намерен уйти из России, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru