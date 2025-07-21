США намерены призвать Европу ввести пошлины против нефти из РФ

Сенат США согласен с американским лидером Дональдом Трампом, что пошлины являются средством достижения политических целей. Об этом в эфире телеканала CNBC заявил глава Минфина Соединённых Штатов Скотт Бессент.

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Он заявил, что не знает, через «10, 30 или 50 дней» будет принято решение, но против любой страны, покупающей находящуюся под санкциями российскую нефть, будут введены вторичные пошлины в размере до 100%.

«Я бы призвал европейских союзников, умеющих делать лишь громкие заявления, последовать нашему примеру», - заключил Бессент.

Ранее Трамп пригрозил России пошлинами и санкциями, если соглашение о мире с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней, сообщает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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