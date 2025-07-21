США намерены призвать Европу ввести пошлины против нефти из РФ

Он заявил, что не знает, через «10, 30 или 50 дней» будет принято решение, но против любой страны, покупающей находящуюся под санкциями российскую нефть, будут введены вторичные пошлины в размере до 100%.

«Я бы призвал европейских союзников, умеющих делать лишь громкие заявления, последовать нашему примеру», - заключил Бессент.

Ранее Трамп пригрозил России пошлинами и санкциями, если соглашение о мире с Украиной не будет достигнуто в течение 50 дней, сообщает RT.