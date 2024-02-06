Число преступлений мигрантов в России сократилось на 3% в 2023 году
Есть определенное сокращение преступности мигрантов, которое говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные, отметил Владимир Волох.
Число преступлений мигрантов в России сократилось на 3% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, член Общественного совета при МВД РФ, профессор Государственного университета управления Владимир Волох в пресс-центре НСН.
«Количество преступлений, которые совершены иностранными гражданами и лицами без гражданства, в 2023 году по сравнению с 2022 годом сократилось на 3%. Пусть это не такой большой процент. Но в целом, как и прогнозировалось, роста преступности со стороны иностранных граждан нет. Есть определенное сокращение, которое говорит о том, что иностранные граждане в основном законопослушные. Надо отметить большую работу, которая проведена со стороны правоохранительных органов», - сказал Волох.
Ранее подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в разговоре с НСН отмечал, что мигранты стали чаще нарушать российские законы, передает «Радиоточка НСН».
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