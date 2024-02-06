«Выгода и контроль»: Названы плюсы обеспечения мигрантов жильем за счет работодателей

Если говорить про быстровозводимые конструкции, то все затраты на строительство окупятся за полтора года при средней цене общежития, отметил в эфире НСН Вадим Коженов. 

Если работодатели будут обеспечивать трудовых мигрантов жильем, то работники никуда не денутся, при этом за ними сохранится контроль, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.

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«Теперь крупные работодатели – это логистические центры, строительные компании, в которых работают сотни, а то и тысячи мигрантов, будут обязаны выстраивать инфраструктуру для их проживания. Эту идею поддержали абсолютно все: и силовой блок, и исполнительная власть, и сам губернатор. Бизнесмены заявили, что если правильно подойти к этой задаче, то это еще и выгодно. Во-первых, работники никуда не деваются, а во-вторых, над ними сохраняется контроль. Если говорить про быстровозводимые конструкции, то все затраты на строительство окупятся за полтора года при средней цене общежития», - сказал Коженов.

Ранее, 5 февраля, вопрос организации мест проживания для трудовых мигрантов обсудили в рамках еженедельного совещания правительства Московской области с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что одним из направлений в решении вопроса является создание общежитий прямо на территориях предприятий, использующих труд таких рабочих, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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