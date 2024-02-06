«Выгода и контроль»: Названы плюсы обеспечения мигрантов жильем за счет работодателей
Если говорить про быстровозводимые конструкции, то все затраты на строительство окупятся за полтора года при средней цене общежития, отметил в эфире НСН Вадим Коженов.
Если работодатели будут обеспечивать трудовых мигрантов жильем, то работники никуда не денутся, при этом за ними сохранится контроль, заявил эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
«Теперь крупные работодатели – это логистические центры, строительные компании, в которых работают сотни, а то и тысячи мигрантов, будут обязаны выстраивать инфраструктуру для их проживания. Эту идею поддержали абсолютно все: и силовой блок, и исполнительная власть, и сам губернатор. Бизнесмены заявили, что если правильно подойти к этой задаче, то это еще и выгодно. Во-первых, работники никуда не деваются, а во-вторых, над ними сохраняется контроль. Если говорить про быстровозводимые конструкции, то все затраты на строительство окупятся за полтора года при средней цене общежития», - сказал Коженов.
Ранее, 5 февраля, вопрос организации мест проживания для трудовых мигрантов обсудили в рамках еженедельного совещания правительства Московской области с главами муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. Он отметил, что одним из направлений в решении вопроса является создание общежитий прямо на территориях предприятий, использующих труд таких рабочих, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минфин поддержал увеличение лимитов по IT-ипотеке
- Министр финансов Германии заявил, что страна становится беднее
- При взрыве газа в пекарне в Сочи пострадали три человека
- СМИ: Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно
- Умер актер из сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец
- В Дагестане 32 населенных пункта остались без электричества из-за непогоды
- СМИ: ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на автобус в Донецке
- В Новой Москве четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами
- Хуситы атаковали торговый корабль поблизости от берегов Йемена
- Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru