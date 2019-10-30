Опасно для здоровья: Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно
Медики перечислили продукты, которые ни в коем случае не стоит разогревать повторно – это может быть опасно для здоровья. Как сообщает Food Science, в первую очередь, по словам специалистов, не следует проводить повторную термическую обработку яиц, поскольку в них могут образовываться токсины и канцерогены. Эксперты также советуют не разогревать мясо - после очередной термической обработки этот продукт становится тяжелой пищей. В списке также находятся картофель, свекла и грибы. Эти продукты будут терять полезные свойства и витамины, а также могут вызвать проблемы с пищеварением.
Ранее НСН писала, что аналитики Sberbank CIB утверждают, что россияне едят больше яиц, чем положено, и больше, чем жители США и Евросоюза. За год в среднем каждый россиянин потребляет 280 штук. Эксперты отмечают, что норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории от медиков-диетологов до обычных граждан. Был период, когда заговорили о вреде, потому что в этом продукте слишком много холестерина. Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН заявил, что во всем нужна умеренность, важно слушать свой организм.
В свою очередь, врач-диетолог Маргарита Королева заявила телеканалу «360», что яйца — это полезный продукт, поскольку в нем содержатся белки, жиры и холестерин. Вопреки расхожему мнению, последний в определенных количествах полезен организму.
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