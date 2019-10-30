Опасно для здоровья: Врачи назвали продукты, которые нельзя разогревать повторно

Ранее НСН писала, что аналитики Sberbank CIB утверждают, что россияне едят больше яиц, чем положено, и больше, чем жители США и Евросоюза. За год в среднем каждый россиянин потребляет 280 штук. Эксперты отмечают, что норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории от медиков-диетологов до обычных граждан. Был период, когда заговорили о вреде, потому что в этом продукте слишком много холестерина. Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН заявил, что во всем нужна умеренность, важно слушать свой организм.

В свою очередь, врач-диетолог Маргарита Королева заявила телеканалу «360», что яйца — это полезный продукт, поскольку в нем содержатся белки, жиры и холестерин. Вопреки расхожему мнению, последний в определенных количествах полезен организму.