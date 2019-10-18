Врач-диетолог рассказал, как есть яйца с пользой для здоровья
Врач-диетолог не увидел проблемы в том, что россияне едят яиц больше, чем американцы и европейцы. В беседе с НСН он назвал главный принцип любой диеты.
Аналитики Sberbank CIB утверждают, что россияне едят больше яиц, чем положено, и больше, чем жители США и Евросоюза. За год в среднем каждый россиянин в год потребляет 280 штук. Эксперты отмечают, что норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).
Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории от медиков-диетологов до обычных граждан. Был период, когда заговорили о вреде, потому что в этом продукте слишком много холестерина.
Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН заявил, что во всем нужна умеренность, важно слушать свой организм.
«Холестерин бывает двух видов: вредный и полезный. Наша печень ежесекундно вырабатывает холестерин, без него невозможно строить сосуды. Можно 2-3 яйца съедать в неделю, тем более, когда человеку это вкусно, да на здоровье», - считает эксперт по правильному питанию.
Продукты, которые часто сопровождают омлеты: колбаса, сало, хорошо посоленный гарнир, эти компоненты гораздо более опасны, чем сама яичница. Но их можно один раз неделю употреблять в пищу.
Самая главная диета – прислушиваться к себе. Твой организм тебя никогда не обманет, остальные – могут!
«Глазунья с мелкой зеленью с черным хлебушком…Это что вредно? Если человек получает удовольствие от еды, он много не съест, они растягивает удовольствие. И самое удивительное, что в этом случае человек наедается и малым количеством», - разъяснил механизм насыщения Александр Немов.
Добавим, главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал с осторожностью относиться к яйцам людям, склонным к ожирению.
«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог Газете.Ru. Он посоветовал есть не больше трёх яиц в неделю.
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