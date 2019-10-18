Врач-диетолог рассказал, как есть яйца с пользой для здоровья

Аналитики Sberbank CIB утверждают, что россияне едят больше яиц, чем положено, и больше, чем жители США и Евросоюза. За год в среднем каждый россиянин в год потребляет 280 штук. Эксперты отмечают, что норма потребления яиц в России на 17% выше, чем в США (240 яиц) и на 33% выше, чем в Евросоюзе (210 яиц).

Куриные яйца давно стали предметом обсуждения широкой аудитории от медиков-диетологов до обычных граждан. Был период, когда заговорили о вреде, потому что в этом продукте слишком много холестерина.

Врач-диетолог Александр Немов в эфире НСН заявил, что во всем нужна умеренность, важно слушать свой организм.

«Холестерин бывает двух видов: вредный и полезный. Наша печень ежесекундно вырабатывает холестерин, без него невозможно строить сосуды. Можно 2-3 яйца съедать в неделю, тем более, когда человеку это вкусно, да на здоровье», - считает эксперт по правильному питанию.

Продукты, которые часто сопровождают омлеты: колбаса, сало, хорошо посоленный гарнир, эти компоненты гораздо более опасны, чем сама яичница. Но их можно один раз неделю употреблять в пищу.