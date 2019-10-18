Осторожнее с яйцами! В России зафиксировано чрезмерно потребление яиц

Россияне едят яиц больше, чем следует, предупредили аналитики. В отчете экспертов Sberbank СIB превышение нормы потребления яиц в нашей стране оценивается в 8% - 280 яиц на человека в год против 260 рекомендованных. Больше яиц едят в Китае — 300 штук в год на человека. И ничего, не вымирают.

Не так страшна яичница, как ее малюют. Не видит опасности в частом потреблении яиц в пищу врач-диетолог Александр Немов:

«Холестерин бывает двух видов: вредный и полезный. Наша печень ежесекундно вырабатывает холестерин, без него невозможно строить сосуды. Можно 2-3 яйца съедать в неделю, тем более, когда человеку это вкусно, да на здоровье. Глазунья с мелкой зеленью с черным хлебушком…Это что вредно? Если человек получает удовольствие от еды, он много не съест, они растягивает удовольствие. И самое удивительное, что в этом случае человек наедается быстрее».

Яйца как холестеринсодержащий продукт, медиками давно реабилитированы. Можно есть по одному яйцу в день, если других продуктов, содержащих холестерин, в рационе мало. Впрочем, и яичница из пары-тройки яиц время от времени большинству здоровых людей вреда не принесет. С осторожностью к этому продукту следует относиться страдающим такими заболеваниями, как, например, диабет, и в целом людям склонным к ожирению. Им следует ограничить потребление яиц тремя в неделю, - заявил Газете.Ru главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Кроме того, вряд ли имеет смысл говорить о единой норме без учета целого ряда физиологических и социально-экономических параметров, хотя бы даже возраста и рода занятий. Одно дело – активный подросток, которому и потребление одного яйца в день может быть маловато, другое – человек в возрасте, по роду занятий «наматывающий» кресло-часы, третье – медицинские показания, по которым человеку рекомендовано воздержаться от употребления ряда продуктов.

То россияне едят слишком много яиц. То хлеба. То мяса. И все во вред. От сообщений такого рода складывается впечатление, что кому-то очень не нравится, что россияне в принципе еще едят. Как говорится, приятного аппетита.

