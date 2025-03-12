«На лечение и в тюрьму!»: Милонов назвал астрологию преступлением

Государство должно защищать людей от астрологов так же, как оно пытается их защитить от телефонных мошенников и бандитов, потому что астрология – это преступление. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Ранее астролог Татьяна Борщ, комментируя НСН желание главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной запретить рекламу астрологии и эзотерики, вспомнила о разговоре с ее коллегой по комитету Виталием Милоновым. Так, Борщ назвала его «сумасшедшим» и абсолютно безграмотным в контексте астрологии. Также астролог указала Госдуме, что есть более важные проблемы, которыми законодателям стоит заняться. В ответ на критику Милонов заявил, что рад ей, и объяснил, почему астрология должна быть ликвидирована.