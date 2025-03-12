«На лечение и в тюрьму!»: Милонов назвал астрологию преступлением
Астрология - это лженаука, а ее последователи не имеют права брать денег с людей, так как не оказывают никаких услуг, а еще и пользуются тяжелым положением граждан, заявил НСН Виталий Милонов.
Государство должно защищать людей от астрологов так же, как оно пытается их защитить от телефонных мошенников и бандитов, потому что астрология – это преступление. Об этом в беседе с НСН заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее астролог Татьяна Борщ, комментируя НСН желание главы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной запретить рекламу астрологии и эзотерики, вспомнила о разговоре с ее коллегой по комитету Виталием Милоновым. Так, Борщ назвала его «сумасшедшим» и абсолютно безграмотным в контексте астрологии. Также астролог указала Госдуме, что есть более важные проблемы, которыми законодателям стоит заняться. В ответ на критику Милонов заявил, что рад ей, и объяснил, почему астрология должна быть ликвидирована.
«Астрологами бывают два типа людей: люди с психическими отклонениями и жулики, которые пользуются безграмотностью людей и ощущением того, что их астрологические услуги что-то значат. Поэтому эта Борщ – либо сумасшедшая, либо мошенница. Хуже, если бы астрологи меня хвалили, тогда я бы понял, что не дорабатываю. Вся астрология должна быть ликвидирована, а астрологи должны быть направлены на принудительное психиатрическое лечение. Они не имеют права брать деньги за услуги, так как никаких услуг не оказывают. Астрология – это преступление. Есть такой тренд у компаний – привлекать астрологов для отбора кандидатов на работу. В связи с этим, все люди, которых не приняли из-за того, что их натальная карта не подошла компании, должны об этом сообщить, а компании должны быть ликвидированы», - рассказал он.
По мнению депутата, астрология должна рассматриваться государством наравне с другими видами мошенничества и преступлений.
«Миллиарды рублей ежегодно тратятся людьми на лжеуслуги, лженауку. Мы же пытаемся защищать людей от телефонных мошенников, от бандитов, почему мы от этих не защищаем? Эти еще опаснее, они пользуются заведомо уязвимым положением человека, поскольку он приходит к этим астрологам в немножечко расстроенных чувствах», - подытожил он.
Ранее Останина сообщила, что в Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания. Она объяснила это тем, что многие такие практики используются для мошенничества, а также не имеют научного обоснования. Законопроект предусматривает блокировку сайтов, рекламирующих такие услуги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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