«Через сарафанное радио»: Запрет на рекламу не лишит астрологов клиентов
Возможно, закон о запрете рекламы астрологических услуг поможет в борьбе с аферистами, но профессиональные астрологи и так никогда не дают рекламу, заявила НСН Татьяна Борщ.
Хорошим астрологам вообще не нужна реклама, так как на них работает репутация и сарафанное радио, заявила в беседе с НСН астролог и публицист Татьяна Борщ.
В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, включая астрологию, магию и гадания, сообщила депутат Нина Останина. Она объяснила это тем, что многие такие практики используются для мошенничества, а также не имеют научного обоснования. Законопроект предусматривает блокировку сайтов, рекламирующих такие услуги. Борщ отметила, что это будет хорошо в контексте борьбы с шарлатанами, однако клиентов у астрологов меньше не станет.
«Отсутствие рекламы никак не повлияет на рынок. Хорошим астрологам, которые имеют клиентскую базу, вообще реклама не нужна. За свою 30-летнюю практику я никогда не давала рекламу. Люди обычно приходят по рекомендации знакомых – это сарафанное радио. А люди, которым нужна реклама, скорее всего, маловостребованы. Не надо смешивать мух и котлет. Гадания на обычных картах или Таро очень сильно отличаются от астрологии. Потому что астрология — это формула, движение небесных тел. Астрологии нужно очень долго учиться. Практикующих астрологов, которые реально могут предсказать будущее, очень мало. Может быть, этот закон ударит именно по каким-то «аферистически» настроенным людям, которые, пройдя какие-то месячные курсы, выдают себя за астрологов», - поделилась она.
Борщ также рассказала НСН, как определить настоящего астролога, а также уточнила, что хороший астролог всегда должен иметь за плечами другое базовое образование, а не вести практику только на основе курсов по астрологии.
«Астролог должен рассказать, что из себя представляет человек, дать его портрет. При этом клиент предварительно не должен о себе ничего рассказывать. Потом астролог должен рассказать ему какие-то события из его прошлого. Потому что астрология может одинаково считать и прошлое, и будущее. Астрология — это не только прогноз, но и определенная психологическая помощь человеку. Многие приходят в трудных жизненных ситуациях, когда не знают, куда идти. Хороший астролог всегда должен иметь сильный бэкграунд, какое-то другое образование, помимо астрологического. Например, известный астролог Михаил Левин окончил физико-математический факультет МГУ», - поделилась собеседница НСН.
По мнению Борщ, астрологические услуги не стоят такого внимания со стороны Госдумы, особенно учитывая тот факт, что самые ярые противники этой практики не разбираются в теме.
«Астрология и желание людей узнать будущее гораздо древнее нашей Думы. Это было, есть и будет. Я беседовала с депутатом Виталием Милоновым - это абсолютная безграмотность в этом плане. Человек вообще не понимает, о чем он говорит, что это такое. У него кроме амбиций и желания «хайпануть» на этой теме ничего нет. Есть намного больше других проблем, которыми Думе стоить заняться», - подытожила Борщ.
Ранее Милонов в пресс-центре НСН назвал всех астрологов «жуликами и психами», а также призвал людей, имеющих отношение к этому бизнесу, «пройти экспертизу на предмет вменяемости».
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