«Через сарафанное радио»: Запрет на рекламу не лишит астрологов клиентов

«Астролог должен рассказать, что из себя представляет человек, дать его портрет. При этом клиент предварительно не должен о себе ничего рассказывать. Потом астролог должен рассказать ему какие-то события из его прошлого. Потому что астрология может одинаково считать и прошлое, и будущее. Астрология — это не только прогноз, но и определенная психологическая помощь человеку. Многие приходят в трудных жизненных ситуациях, когда не знают, куда идти. Хороший астролог всегда должен иметь сильный бэкграунд, какое-то другое образование, помимо астрологического. Например, известный астролог Михаил Левин окончил физико-математический факультет МГУ», - поделилась собеседница НСН.

По мнению Борщ, астрологические услуги не стоят такого внимания со стороны Госдумы, особенно учитывая тот факт, что самые ярые противники этой практики не разбираются в теме.

«Астрология и желание людей узнать будущее гораздо древнее нашей Думы. Это было, есть и будет. Я беседовала с депутатом Виталием Милоновым - это абсолютная безграмотность в этом плане. Человек вообще не понимает, о чем он говорит, что это такое. У него кроме амбиций и желания «хайпануть» на этой теме ничего нет. Есть намного больше других проблем, которыми Думе стоить заняться», - подытожила Борщ.

Ранее Милонов в пресс-центре НСН назвал всех астрологов «жуликами и психами», а также призвал людей, имеющих отношение к этому бизнесу, «пройти экспертизу на предмет вменяемости».

