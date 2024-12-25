СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду


Расходы россиян на услуги астрологов и колдунов достигли уровня затрат на продукты питания, сообщил mk.ru со ссылкой на статистические данные.

Отмечается, что за год рынок оккультных услуг увеличился в 20 раз. В результате граждане потратили на «магические» услуги 2,4 триллиона рублей, что сравнимо с их расходами на еду.

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Издание также напомнило о ежегодном опросе ВЦИОМ, согласно которому в эффективность эзотерики верит каждый четвертый россиянин, а хотя бы единожды прибегали к помощи специалистов такого рода до 60% населения страны. Сообщается также, что в Рунете больше других увеличился трафик сайтов, которые предоставляют нумерологические и астрологические прогнозы, а также онлайн-гадания – на 38% по сравнению с 2023 годом.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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