СМИ: Траты россиян на астрологов и колдунов стали сопоставимы с расходами на еду
Расходы россиян на услуги астрологов и колдунов достигли уровня затрат на продукты питания, сообщил mk.ru со ссылкой на статистические данные.
Отмечается, что за год рынок оккультных услуг увеличился в 20 раз. В результате граждане потратили на «магические» услуги 2,4 триллиона рублей, что сравнимо с их расходами на еду.
Издание также напомнило о ежегодном опросе ВЦИОМ, согласно которому в эффективность эзотерики верит каждый четвертый россиянин, а хотя бы единожды прибегали к помощи специалистов такого рода до 60% населения страны. Сообщается также, что в Рунете больше других увеличился трафик сайтов, которые предоставляют нумерологические и астрологические прогнозы, а также онлайн-гадания – на 38% по сравнению с 2023 годом.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в пресс-центре НСН заявил, что заканчивает работу над законопроектом, который ограничит рекламу услуг тарологов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru