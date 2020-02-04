Китай назвал смертность от коронавируса очень низкой

4 февраля 202010:34

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. По ее словам, это значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС) и лихорадкой Эбола.

По словам Чуньин, несмотря на то, что число заразившихся короновирусом нового типа ежедневно увеличивается, смертность от этого заболевания очень низкая, передает RT.

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Официальный представитель МИД подчеркнула, что Пекин предпринимает все усилия для профилактики и предотвращения распространения вируса, пишет «Газета.ру».

На данный момент число заболевших новым коронавирусом превысило 20 тысяч человек, умерли 425 человек. Всего 10 дней потребовалось китайцам, чтобы возвести в Ухане, ставшем эпицентром вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, новую больницу.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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