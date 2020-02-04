Китай назвал смертность от коронавируса очень низкой

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. По ее словам, это значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС) и лихорадкой Эбола.

По словам Чуньин, несмотря на то, что число заразившихся короновирусом нового типа ежедневно увеличивается, смертность от этого заболевания очень низкая, передает RT.