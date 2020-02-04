Китай назвал смертность от коронавируса очень низкой
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%. Об этом сообщила официальный представитель МИД страны Хуа Чуньин. По ее словам, это значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС) и лихорадкой Эбола.
По словам Чуньин, несмотря на то, что число заразившихся короновирусом нового типа ежедневно увеличивается, смертность от этого заболевания очень низкая, передает RT.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Пекин предпринимает все усилия для профилактики и предотвращения распространения вируса, пишет «Газета.ру».
На данный момент число заболевших новым коронавирусом превысило 20 тысяч человек, умерли 425 человек. Всего 10 дней потребовалось китайцам, чтобы возвести в Ухане, ставшем эпицентром вспышки пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, новую больницу.
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