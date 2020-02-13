Адвокат назвал нереальным запрет на шум после 19 часов
Тимур Маршани в эфире НСН заявил, что подобное предложение обречено на провал.
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тысяч рублей. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время планирует направить в Минюст. Адвокаты и управляющие компании в целом поддержали инициативу, но усомнились в том, что полиция сможет оперативно реагировать на каждую жалобу.
Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН раскритиковал предлагаемые критерии, заявив, что соблюсти тишину после 19 часов будет сложно, поскольку люди только заканчивают в это время работать.
«Запретить шуметь с 7 вечера – нереально, недостижимо. Люди заканчивают работу в 6 вечера, приезжают с работы в лучшем случае в 8 – 9. Здесь критерий оценки законодательство должно определять. Прекращение шума в 7 вечера - это абсурд, который нельзя допускать. Надо учитывать ночные периоды времени и конкретную специфику региона. Москва до 11- 12 часов ночи не спит, Москва бодрствует. Критерии оценки с 19:00 , наверное, могут иметь место лишь для отдельно взятых не московских регионов. В Москве Кодекс об административных правонарушениях предполагал с 23 до 8 часов утра, а в Санкт-Петербурге отдельный критерий оценки – там, по-моему, было с 23 до 7 часов утра. Здесь нужно учитывать специфику региона, часовые пояса, нужно закреплять это не в отдельно унифицированном акте, а в единых нормативах федерального законодательства. Но 19 часов – это недопустимый критерий», - подытожил он.
Уточняется, что в представленном проекте КоАП действия, нарушающие тишину и покой граждан с 23 до 7 часов, подпадают под статью о мелком хулиганстве. За них на гражданина может быть наложен штраф в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей.
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