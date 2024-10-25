Онлайн-допрос и Интерпол: Экс-генпрокурор назвал условия объявления Чубайса в розыск

Если экс-главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу заочно предъявят обвинения и изберут меру пресечения в виде ареста по делу о хищениях в «Пластик лоджик», то его объявят в федеральный розыск, объяснил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в разговоре с НСН.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что учрежденная «Роснано» компания «Пластик лоджик» похитила 13 млрд рублей при создании гибкого планшета. Производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства у компании не было, но кредиты из бюджета на миллиарды рублей она получила. Чубайс в 2015 году говорил, что создать «конкурентный по цене» планшет в итоге так и не удалось. А в 2024 году выяснилось, что выделенные деньги компания перевела в иностранные юрисдикции. Степанков объяснил, что если Чубайсу и предъявят обвинения, его будет сложно экстрадировать из Израиля.