Онлайн-допрос и Интерпол: Экс-генпрокурор назвал условия объявления Чубайса в розыск
Если Чубайса захотят допросить в рамках уголовного дела, то это можно будет сделать и онлайн, что позволяет законодательство РФ, отметил в эфире НСН Валентин Степанков.
Если экс-главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу заочно предъявят обвинения и изберут меру пресечения в виде ареста по делу о хищениях в «Пластик лоджик», то его объявят в федеральный розыск, объяснил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в разговоре с НСН.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что учрежденная «Роснано» компания «Пластик лоджик» похитила 13 млрд рублей при создании гибкого планшета. Производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства у компании не было, но кредиты из бюджета на миллиарды рублей она получила. Чубайс в 2015 году говорил, что создать «конкурентный по цене» планшет в итоге так и не удалось. А в 2024 году выяснилось, что выделенные деньги компания перевела в иностранные юрисдикции. Степанков объяснил, что если Чубайсу и предъявят обвинения, его будет сложно экстрадировать из Израиля.
«Если он гражданин Израиля, то его вряд ли выдадут. При этом речь о выдаче может идти только тогда, когда расследуется уголовное дело, когда человеку заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде ареста. Тогда уже через существующую систему, через Генпрокуратуру России оформляется следственное поручение и человека объявляют в розыск через систему Интерпола и так далее. Но чтобы это сделали, ему нужно хотя бы заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения в виде ареста», - сказал Степанков.
Он также отметил, что если Чубайса захотят допросить, то это можно будет сделать онлайн, что позволяет законодательство РФ.
«Вопрос, определяющий круг свидетелей, допрашиваемых по делу – это прерогатива следователя. Если следователь посчитает, что для установления объективной истины по этому делу потребуется его допрос, он вправе предпринять меры по его допросу. Там уже будет определяться, где находится свидетель. Если его захотят допросить как свидетеля, а он находится за границей, то это только его, как говорится, добрая воля, приедет он или не приедет. А требовать выдачи и принудительного доставления в сегодняшней реальности, причем с теми странами, где находится Чубайс, вряд ли удастся. Сегодня уголовно-процессуальное право позволяет в том числе вести допрос онлайн. Поэтому и в такой форме может следователь для начала допрашивать его как свидетеля», - объяснил собеседник НСН.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что реформа российской электроэнергетики, которая прошла под руководством Анатолия Чубайса, привела только к обогащению экономиста, поэтому его нужно экстрадировать в Россию. По словам политика, обещания о том, что передача электроэнергетических компаний РФ в частные руки приведет к увеличению производственных мощностей, оказались несостоятельными.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН отмечал, что если Израиль или Англия сочтут Чубайса честным человеком, то тогда, как чужеродный элемент, он будет экстрадирован в Россию. Делягин напомнил, что Израиль известен «невыдачей мошенников со всего мира».
С 2008 по 2020 год Чубайс занимал должность гендиректора «Роснано», а затем получил пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается, передает «Радиоточка НСН».
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