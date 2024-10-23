«Чужеродный элемент»: Делягин назвал условия экстрадиции Чубайса из-за границы
Израиль и Англия являются государствами, которые привлекают к себе мошенников со всего мира и обеспечивают им надежную юридическую защиту, отметил в эфире НСН депутат Михаил Делягин.
Если Израиль или Англия сочтут экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса честным человеком, то тогда, как чужеродный элемент, он будет экстрадирован в Россию, допустил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что реформа российской электроэнергетики, которая прошла под руководством Анатолия Чубайса, привела только к обогащению экономиста, поэтому его нужно экстрадировать в Россию. По словам политика, обещания о том, что передача электроэнергетических компаний РФ в частные руки приведет к увеличению производственных мощностей, оказались несостоятельными. Делягин напомнил, что Израиль известен «невыдачей мошенников со всего мира».
«Англия, Израиль, где он сейчас находится – это государства, которые привлекают к себе мошенников со всего мира и обеспечивают им надежную юридическую защиту. Поэтому если они сочтут Чубайса преступником, то тогда они, конечно, никогда не выдадут его никому. С другой стороны, если Израиль или Англия сочтут Чубайса честным человеком, то тогда, как чужеродный элемент, он, вероятно, будет экстрадирован в Российскую Федерацию», – сказал Делягин.
По мнению депутата, Чубайс «производит впечатление преступника». При этом он отметил, что правоохранительные органы разрешили ему выехать из РФ, поскольку не сочли его деятельность преступной.
«Чубайс производит впечатление преступника, и в этом отношении абсолютное большинство населения России вполне солидарно со спикером Госдумы. Другое дело, что правоохранительные органы России придерживаются принципиально иной позиции. Речь не в том, что Чубайс виноват во всем или в 99%, а в том, совершал ли человек преступление или нет. В отношении Чубайса полное впечатление, что он совершал преступление. Вероятно (ему разрешили выехать из РФ – ред. НСН), потому что правоохранительные органы России не считают деятельность Чубайса преступной. Потому что если бы они считали его деятельность преступной, то в его отношении было бы, как это положено, возбуждено уголовное дело», – добавил Делягин.
В свою очередь бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН также отметил, что Израиль вряд ли выдаст Чубайса.
«Помимо известного мема, что во всем виноват Чубайс, ничего сказать не могу. Знаю только одно, что Израиль не выдает. Поэтому предложение Володина – это, мягко говоря, сотрясание воздуха. Знаю хорошо Чубайса, но про его преступления ничего не знаю», – сказал Калашников.
Чубайс возглавлял компанию РАО «ЕЭС России» с 1998 по 2008 год. Там он занимался реформой электроэнергетической системы России. Ее цель заключалась в переводе энергетики на рыночные отношения, чтобы обеспечить экономический рост и энергетическую безопасность государства.
С 2008 по 2020 год Чубайс занимал должность гендиректора «Роснано», а затем получил пост специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. В марте 2022 года он ушел в отставку и уехал из России в Израиль. Место постоянного пребывания Чубайса не раскрывается.
В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин прокомментировал отъезд Чубайса. Глава государства предположил, что он опасается возбуждения каких-либо уголовных дел против него, напоминает «Радиоточка НСН».
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