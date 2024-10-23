«Чужеродный элемент»: Делягин назвал условия экстрадиции Чубайса из-за границы

Если Израиль или Англия сочтут экс-главу корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса честным человеком, то тогда, как чужеродный элемент, он будет экстрадирован в Россию, допустил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с НСН.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что реформа российской электроэнергетики, которая прошла под руководством Анатолия Чубайса, привела только к обогащению экономиста, поэтому его нужно экстрадировать в Россию. По словам политика, обещания о том, что передача электроэнергетических компаний РФ в частные руки приведет к увеличению производственных мощностей, оказались несостоятельными. Делягин напомнил, что Израиль известен «невыдачей мошенников со всего мира».