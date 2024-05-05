Депутат Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев подготовил обращение в Минюст для признания бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса иноагентом, сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что в Тель-Авивском университете на факультете социальных наук начал работу Центр российских исследований (ЦРС), который и финансирует Чубайс. Политик также потребовал изучить, чем конкретно он будет заниматься «на вывезенные из страны деньги» и о чем будут рассказывать в этой организации.

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Хамзаев подчеркнул, что Чубайс долго работал в госаппарате, где сталкивался с информацией различных уровней секретности, при этом все время пытался уходить от вопросов, которые ему задавали в обществе.

В начале мая Анатолий Чубайс организовал «группу спонсоров» ЦРС при Тель-Авивском университете. Сам экс-глава «Роснано» покинул РФ еще после начала СВО и с 2022 года проживает в Израиле.


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ФОТО: РИА Новости
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