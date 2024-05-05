Депутат Хамзаев обратился в Минюст для признания Чубайса иноагентом

Хамзаев подчеркнул, что Чубайс долго работал в госаппарате, где сталкивался с информацией различных уровней секретности, при этом все время пытался уходить от вопросов, которые ему задавали в обществе.

В начале мая Анатолий Чубайс организовал «группу спонсоров» ЦРС при Тель-Авивском университете. Сам экс-глава «Роснано» покинул РФ еще после начала СВО и с 2022 года проживает в Израиле.



