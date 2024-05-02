Чубайс стал организатором Центра российских исследований в Тель-Авиве

Согласно заявлению пресс-службы, Центр займется изучением новейшей истории РФ после 1991 года, и будет носить аполитичный характер, ориентируясь исключительно на академические исследования. Чубайс в пресс-релизе назван «известным российским реформатором», который организовал группу спонсоров для финансирования Центра.

Задачей проекта станет «исследование возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого». Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования.

В феврале стало известно, что Госкорпорация «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», отмечает «Радиоточка НСН». Данное юрлицо является разработчиком «планшета Чубайса». Представители «Роснано» уточнили, что решение о запуске процедуры банкротства было принято по итогам оценки перспектив восстановления платежеспособности компании.

