Чубайс стал организатором Центра российских исследований в Тель-Авиве
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс после отъезда из России стал «организатором группы спонсоров» в новом «Центре российских исследований» (ЦРС), который открылся в Тель-Авиве, сообщили в пресс-службе университета.
Согласно заявлению пресс-службы, Центр займется изучением новейшей истории РФ после 1991 года, и будет носить аполитичный характер, ориентируясь исключительно на академические исследования. Чубайс в пресс-релизе назван «известным российским реформатором», который организовал группу спонсоров для финансирования Центра.
Задачей проекта станет «исследование возможного будущего России на основании событий недавнего прошлого». Университет подчеркнул, что проект ЦРС аполитичен и направлен на чисто академические исследования.
В феврале стало известно, что Госкорпорация «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», отмечает «Радиоточка НСН». Данное юрлицо является разработчиком «планшета Чубайса». Представители «Роснано» уточнили, что решение о запуске процедуры банкротства было принято по итогам оценки перспектив восстановления платежеспособности компании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru