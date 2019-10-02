Онколог центра Блохина назвал виновных в увольнении коллег

Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе в беседе с НСН рассказал, что ситуация, которая возникла в лечебном центре, назревала долгое время.

«Проблемы накапливались. Они могли быть, и они должны были быть, потому как здание ветхое, старое и в общем не благоустроенное. Как выяснилось, там и плесень, и опасность внутрибольничной инфекции существует. Безусловно это есть. Но я хочу сказать, что это не проблема нового руководства. На протяжении десяти лет там был директором Алиев - не детский онколог и не педиатр. Поэтому проблемы там могли назревать и, скорее всего, назревали», - пояснил он.

По словам специалиста, увольнение такого количества квалифицированных врачей может негативно сказаться, в первую очередь, на больных, которых лечили онкологи.

«Незаменимых нет! Понимаете, уходят в общем высокопрофессиональные люди, которые, в общем, выросли в нашем центре. Большинство из них стояли в самом начале создания этого отделения. Конечно, замену им можно найти. Но вообще-то все очень плохо. Очень плохо, что они решили уйти. Конечно, это скажется на больных. Ну, как вы думаете, когда уходит такое количество врачей одномоментно, разве это допустимо? Понимаете, виновата и администрация. Но вот вчера Рошаль говорил о том, что даже если они стопроцентно правы, то вот такие демонстрации не плодотворны. Можно по-другому решать этот вопрос», - объяснил врач.

Кроме того, заявил Заридзе, скандал, разгоревшийся в онкоцентре Блохина, губительно скажется и на репутации как увольняющихся врачей, так и клиники в целом.

«Конечно, никто не запрещает людям высказываться, в том числе, и врачам. Это наше право! Но все-таки такая организованная обструкция навредит, естественно, и учреждению и, я думаю, их репутации тоже. Как бы ситуация ни разрешилась, репутация страдает всех и в общем нашего онкологического центра, что очень плохо. Я – человек, который в этом центре работает бог знает сколько и, конечно, мне это больно слышать и видеть. Но это лучше, чем, когда все вместе взяли и ушли. Постепенно они уходят, соответственно, новых набирают», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН выступил резко против действий врачей, которые спровоцировали громкий скандал в онкоцентре имени Блохина. Он заявил, что конфликт был раздут искусственно.

