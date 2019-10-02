Онколог центра Блохина назвал виновных в увольнении коллег
Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина рассказал в эфире НСН, кто виноват в скандале и скажется ли увольнение коллег на пациентах.
Онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина составили график увольнения, чтобы дети, которым они начали лечение, могли его продолжить. Об этом сообщил замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра Георгий Менткевич, пишут РИА Новости. По его словам, с пациентами, которым начали лечение увольняющиеся врачи, остается очень грамотный профессионал, доктор медицинских наук Игорь Долгополов. Он будет курировать этих больных до того момента, пока его увольнение не будет безопасно для пациентов.
Руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе в беседе с НСН рассказал, что ситуация, которая возникла в лечебном центре, назревала долгое время.
«Проблемы накапливались. Они могли быть, и они должны были быть, потому как здание ветхое, старое и в общем не благоустроенное. Как выяснилось, там и плесень, и опасность внутрибольничной инфекции существует. Безусловно это есть. Но я хочу сказать, что это не проблема нового руководства. На протяжении десяти лет там был директором Алиев - не детский онколог и не педиатр. Поэтому проблемы там могли назревать и, скорее всего, назревали», - пояснил он.
По словам специалиста, увольнение такого количества квалифицированных врачей может негативно сказаться, в первую очередь, на больных, которых лечили онкологи.
«Незаменимых нет! Понимаете, уходят в общем высокопрофессиональные люди, которые, в общем, выросли в нашем центре. Большинство из них стояли в самом начале создания этого отделения. Конечно, замену им можно найти. Но вообще-то все очень плохо. Очень плохо, что они решили уйти. Конечно, это скажется на больных. Ну, как вы думаете, когда уходит такое количество врачей одномоментно, разве это допустимо? Понимаете, виновата и администрация. Но вот вчера Рошаль говорил о том, что даже если они стопроцентно правы, то вот такие демонстрации не плодотворны. Можно по-другому решать этот вопрос», - объяснил врач.
Кроме того, заявил Заридзе, скандал, разгоревшийся в онкоцентре Блохина, губительно скажется и на репутации как увольняющихся врачей, так и клиники в целом.
«Конечно, никто не запрещает людям высказываться, в том числе, и врачам. Это наше право! Но все-таки такая организованная обструкция навредит, естественно, и учреждению и, я думаю, их репутации тоже. Как бы ситуация ни разрешилась, репутация страдает всех и в общем нашего онкологического центра, что очень плохо. Я – человек, который в этом центре работает бог знает сколько и, конечно, мне это больно слышать и видеть. Но это лучше, чем, когда все вместе взяли и ушли. Постепенно они уходят, соответственно, новых набирают», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН выступил резко против действий врачей, которые спровоцировали громкий скандал в онкоцентре имени Блохина. Он заявил, что конфликт был раздут искусственно.
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