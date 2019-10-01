Онколог: Такого оттока кадров Центр имени Блохина не видел никогда

В Минздраве посчитали действия сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ имени Блохина, которые записали видеообращения с жалобой на условия работы после смены руководства и пригрозили массовым увольнением, необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию».

Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал, что ситуация в НИИ детской онкологии и гематологии сложилась тревожная.

«Когда увольняются ведущие сотрудники, которые проработали десятки лет и создали школу, это говорит о том, что им создали условия, в которых они дальше не могут работать. Они говорят в своем обращении о совершенно конкретных вещах, о том, что разваливается школа, что меняются протоколы лечения, работать приходится в отделениях, где стены покрыты плесенью. Мы не можем утверждать, что это все правда. Но эти слова как минимум необходимо проверить. Я ушел из онкоцентра достаточно давно, но то, что со сменой руководства там значительное число недовольных докторов, что такого оттока кадров, который произошел, онкоцентр никогда раньше не видел, это я подтверждаю. Нужно не рубить с плеча, а детально вникнуть в суть жалоб», - подчеркнул он.

Отметим, что для разрешения конфликта в НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ имени Блохина была создана комиссия, которая должна представить свои рекомендации 10 октября.

