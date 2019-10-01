В «Лиге защиты врачей» обвинили специалистов онкоцентра Блохина в нарушении этики

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, которые записали видеообращение с требованием смены руководства, сообщили о своем увольнении. Врачи обвинили начальство в травле и несправедливом распределении зарплат. Основные претензии предъявляются директору НИИ детской онкологии и гематологии Светлане Варфоломеевой.

Как сообщила председатель межрегионального профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» Анастасия Васильева, на увольнение уже подали заявления все сотрудники отдела трансплантологии костного мозга онкоцентра им. Н. Н. Блохина.



Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН выступил резко против действий врачей, которые спровоцировали громкий скандал в онкоцентре имени Блохина.

«Мы считаем, что конфликт раздут искусственно и что с самого начала была задача некоторых сотрудников организовать такой скандал и напряжение. Мы не поддерживаем позицию альянса врачебного, потому что считаем, что нападки на администрацию в данном случае не имели оснований. Более того, мы считаем неэтичным привлечение родителей к этим разборкам внутренним. Там просто запугали родителей несуществующими угрозами, что якобы врачи будут увольняться и не будет оказана помощь. Родителей вынудили на акции и заявления. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемые действия. Ни о какой врачебной этике людей, участвующих в этой компании, речи не идет. Поэтому мы полностью дистанцируемся от позиции "Альянса врачей"», - заявил собеседник НСН.

Ранее в Минздраве посчитали действия сотрудников НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ имени Блохина, которые записали видеообращения с жалобой на условия работы после смены руководства и пригрозили массовым увольнением, необоснованными и «грубо нарушающими врачебную этику и деонтологию». Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев в эфире НСН рассказал, что ситуация в НИИ детской онкологии и гематологии сложилась тревожная.

Напомним, что для разрешения конфликта в НИИ детской онкологии и гематологии НИМЦ имени Блохина была создана комиссия, которая должна представить свои рекомендации 10 октября.



