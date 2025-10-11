Онищенко высказался о возможном введении четырехдневной учебной недели в школах

Как отметил эксперт, учебная программа не уменьшается.

«Если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу... знания добавляются, появляются новые предметы», - сказал Онищенко.

По его словам, в случае четырехдневной учебной недели детям придется приходить в школы к шести часам утра.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о переносе начала уроков в школах на 09.00 и закреплении пятидневной учебной недели.

