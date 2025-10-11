Макрон вновь назначил премьером Франции ушедшего в отставку Лекорню
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь назначил ушедшего в отставку премьер-министра страны Себастьена Лекорню главой французского правительства. Об этом сообщает канал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
В понедельник стало известно, что Лекорню подал в отставку после 27 дней работы на посту премьера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Президент... назначил Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - указали в Елисейском дворце.
Дополнительных деталей не приводится.
Лекорню на своей странице в соцсети Х подтвердил назначение. Он отметил, что возвращается на пост премьер-министра «из чувства долга», чтобы до конца года сформировать бюджет и положить конец политическому кризису во Франции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход
- Сборная РФ по футболу застряла в Волгограде после матча с Ираном
- Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе
- Макрон вновь назначил премьером Франции ушедшего в отставку Лекорню
- В Эстонии перекрыли частично проходящую через Россию дорогу
- В России средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 тысяч рублей
- Около Адлера зарегистрировали мощнейшую молнию в 376 килоампер
- Жена Трампа заявила, что Путин ответил на ее письмо
- В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья
- В дагестанском селе Карабудахкент загорелись два склада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru