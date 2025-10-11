Макрон вновь назначил премьером Франции ушедшего в отставку Лекорню

В понедельник стало известно, что Лекорню подал в отставку после 27 дней работы на посту премьера, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Президент... назначил Себастьена Лекорню премьер-министром и поручил ему сформировать правительство», - указали в Елисейском дворце.

Дополнительных деталей не приводится.

Лекорню на своей странице в соцсети Х подтвердил назначение. Он отметил, что возвращается на пост премьер-министра «из чувства долга», чтобы до конца года сформировать бюджет и положить конец политическому кризису во Франции.

