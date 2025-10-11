В России средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 тысяч рублей
Средняя ежемесячная зарплата в России в трех отраслях - финансы и страхование, производство табака, добыча нефти и газа - превысила 200 тысяч рублей в июле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что наиболее высокие зарплаты фиксировали у финансистов и страховщиков (221,9 тысячи рублей), работников производства табачных изделий (206,3 тысячи) и в нефтегазовой добыче (200,3 тысячи). Зарплату, в среднем превышающую 150 тысяч рублей, получали сотрудники в сферах информации и связи (176,2 тысячи), добычи металлических руд (164,4 тысячи), научных исследований (162,3 тысячи), рыболовства и рыбоводства (159,6 тысячи).
Кроме того, в 16 секторах экономики зарплата составила более 100 тысяч рублей. Столько зарабатывали в том числе на производстве лекарств (133,8 тысячи), в металлургии (122,7 тысячи), ремонте машин и оборудования (112,3 тысячи).
В целом среднемесячная зарплата в России в июле составила 99,3 тысячи рублей. При этом в июле прошлого года она составляла 85 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что россияне с самыми низкими доходами зарабатывают в 7,5 раза меньше самых богатых.
