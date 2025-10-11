Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход

Федеральная налоговая служба (ФНС) может расценить переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход, если постоянные поступления выглядят как доход от деятельности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арину Юсупову.

Она объяснила, что само движение средств по счету не облагается налогом, но частые переводы, схожие по суммам и поступающие от разных лиц, могут быть расценены ФНС как доход. В этом случае налоговая имеет право доначислить налог вместе со штрафами и пени, подчеркнула юрист. По ее словам, в таких ситуациях ведомство также может запросить пояснения и банковские выписки.