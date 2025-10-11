Юрист: ФНС расценит переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход
Федеральная налоговая служба (ФНС) может расценить переводы на карту по 10 тысяч как неучтенный доход, если постоянные поступления выглядят как доход от деятельности. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арину Юсупову.
Она объяснила, что само движение средств по счету не облагается налогом, но частые переводы, схожие по суммам и поступающие от разных лиц, могут быть расценены ФНС как доход. В этом случае налоговая имеет право доначислить налог вместе со штрафами и пени, подчеркнула юрист. По ее словам, в таких ситуациях ведомство также может запросить пояснения и банковские выписки.
Для того, чтобы избежать проблем с ФНС, Юсупова рекомендовала россиянам фиксировать назначение платежей, сохранять расписки, договоры или переписку, которая может подтвердить характер перевода. При этом она напомнила, что разовые начисления средств или помощь от близких не считаются нарушением.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в России средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 тысяч рублей.
