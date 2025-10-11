Сборная РФ по футболу застряла в Волгограде после матча с Ираном

Известно, что вылет самолета спортсменов в Москву в аэропорт Шереметьево перенесли с 23:00 часов 10 октября на 08:00 утра 11 октября по московскому времени. Отмечается, что футболисты и тренерский штаб провели в Волгограде ночь после победного матча.

Минувшей ночью беспилотники ВСУ совершили атаку на Волгоград, в результате которой пострадал один человек и было повреждено остекление в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детсада. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили 19 БПЛА.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская сборная по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1.