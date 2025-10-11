Сборная РФ по футболу застряла в Волгограде после матча с Ираном
Сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь из Волгограда после товарищеского матча с Ираном. Об этом свидетельствуют данные на табло в аэропорту города. Информацию подтвердили и в соцсетях российской команды.
Известно, что вылет самолета спортсменов в Москву в аэропорт Шереметьево перенесли с 23:00 часов 10 октября на 08:00 утра 11 октября по московскому времени. Отмечается, что футболисты и тренерский штаб провели в Волгограде ночь после победного матча.
Минувшей ночью беспилотники ВСУ совершили атаку на Волгоград, в результате которой пострадал один человек и было повреждено остекление в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детсада. По данным Минобороны РФ, над регионом сбили 19 БПЛА.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская сборная по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сборная РФ по футболу застряла в Волгограде после матча с Ираном
- Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе
- Макрон вновь назначил премьером Франции ушедшего в отставку Лекорню
- В Эстонии перекрыли частично проходящую через Россию дорогу
- В России средняя зарплата в трех отраслях превысила 200 тысяч рублей
- Около Адлера зарегистрировали мощнейшую молнию в 376 килоампер
- Жена Трампа заявила, что Путин ответил на ее письмо
- В деле о покушении на Симоньян появилась новая статья
- В дагестанском селе Карабудахкент загорелись два склада
- СМИ: В Орле девушку арестовали за госизмену в несовершеннолетнем возрасте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru