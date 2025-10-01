В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату законопроект о переносе начала школьных уроков на 09.00 и закреплении пятидневной учебной недели. Документ размещен в думской электронной базе.

Парламентарии во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким предложили внести соответствующие изменения в статью 13 закона об образовании.

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания... предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», - указано в пояснительной записке.

Также документ предусматривает проведение внеучебных культурных, спортивных и воспитательных мероприятий в выходные и праздники. Это предложение касается событий, не входящих в учебный план и организуемых в отличном от стандартного урока формате.

