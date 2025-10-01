В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли в палату законопроект о переносе начала школьных уроков на 09.00 и закреплении пятидневной учебной недели. Документ размещен в думской электронной базе.
Парламентарии во главе с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким предложили внести соответствующие изменения в статью 13 закона об образовании.
«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания... предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», - указано в пояснительной записке.
Также документ предусматривает проведение внеучебных культурных, спортивных и воспитательных мероприятий в выходные и праздники. Это предложение касается событий, не входящих в учебный план и организуемых в отличном от стандартного урока формате.
Ранее юрист, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков предложил ввести в российских школах 10-балльную систему оценивания учеников, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов: Массово внедрять единые школьные учебники начнут с 2028 года
- Врач напомнил, кому противопоказано париться в бане
- В Госдуму внесли законопроект о начале школьных уроков в девять утра
- В ДТП с автобусом в Воронеже пострадали шесть человек
- ФСБ задержала пять россиян по подозрению к подготовке массовых убийств
- Россияне готовы сменить работу при увеличении зарплаты на 30%
- Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- Лоза отказался от помощи Госдумы из-за «вражины» в Кремле
- «Бесы приходят»: Захарова посоветовала Навроцкому обратиться в церковь
- Путин поздравил Си Цзиньпина с 76-й годовщиной образования КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru