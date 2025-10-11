Бородин: Иноагент Земфира зарабатывает в РФ около 60 млн рублей в год

Ежемесячный доход певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) в России составляет примерно 5 млн рублей, а годовой — около 60 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Отмечается, что стриминговые сервисы приносят артистке каждый месяц примерно 4,5 млн рублей при ежедневной аудитории около 100 тысяч слушателей и стоимости одного прослушивания приблизительно в 1,5 рубля.