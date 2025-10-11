Бородин: Иноагент Земфира зарабатывает в РФ около 60 млн рублей в год

Ежемесячный доход певицы Земфиры (признана в РФ иноагентом) в России составляет примерно 5 млн рублей, а годовой — около 60 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Отмечается, что стриминговые сервисы приносят артистке каждый месяц примерно 4,5 млн рублей при ежедневной аудитории около 100 тысяч слушателей и стоимости одного прослушивания приблизительно в 1,5 рубля.

Бородин также напомнил, что за каждый выход песен на радио или телевидении иноагент получает до 5 тысяч рублей, что в общей сложности ежемесячно приносит ей примерно 100 тысяч рублей. Кроме того, порядка 500 тысяч рублей в месяц поступают певице от официальных концертов и других публичных выступлений, на которых звучат ее треки, добавил общественный деятель. В связи с этим Бородин призвал лишить иноагентов всех прав.

Ранее Виталий Бородин заявил, что система музыкальных рекомендаций в популярной российской социальной сети предлагает к прослушиванию песни артистов, которые уехали из страны после начала СВО, тем самым продвигая их творчество, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

