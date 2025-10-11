Лебедев: ВС РФ уничтожили британских офицеров на НПЗ в Харьковской области

В Харьковской области российские военные ликвидировали британских и украинских офицеров на НПЗ в Чугуеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

Фронт рухнет за месяцы: Удары по энергетике оставят Киев без дронов и ракет

По его словам, предприятие было атаковано ночью. Лебедев добавил, что после ударов с нефтеперерабатывающего завода вывезли примерно 58 иностранных военных, которые были тяжело ранены.

Он рассказал, что ВСУ несколько дней наполняли емкости и готовились к попытке прорыва.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия ударила по украинским энергообъектам в ответ на атаки Киева по гражданским объектам на территории России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
