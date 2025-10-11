Около Адлера зарегистрировали мощнейшую молнию в 376 килоампер

Молнию рекордной мощности зафиксировали в районе Адлера. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Над горами в 01.35 мск зафиксирован разряд молнии силой тока 376 килоампер... Кроме этого, произошла еще целая серия молний силой тока более 100-200 килоампер», - рассказал эксперт.

Синоптик отметил, что обычно сила тока молний соответствует 20-30 килоампер.

Ранее Евгений Тишковец предупредил, что циклон «Барбара» принесет в Московский регион дожди, а к 13-14 октября возможно выпадение мокрого снега, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

