Собчак раскритиковала предложение изучать песни Шамана и Газманова в школах

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала предложение изучать композиции певцов Шамана (Ярослав Дронов) и Олега Газманова в российских школах. Об этом она заявила в интервью каналу «Москва 24», которое опубликовано на «YouTube».

По ее мнению, этих музыкантов следует «проверить временем». Собчак подчеркнула, что в России существует много прекрасной музыки прошлых лет. Журналистка отметила, что не против военных песен, но добавила, что современная музыка вызывает у нее вопросы.

«В первую очередь!»: Расторгуев заявил, что песни «Любэ» войдут в школьную программу

В августе в Минпросвещения России рекомендовали изучать в школах песни Шамана, Олега Газманова, Дениса Майданова и Трофима (Сергей Трофимов). Всего в список попали 37 композиций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее певец и композитор, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью НСН заметил, что список рекомендованных школьникам песен можно расширить до нескольких сотен.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаШколаПесниSHAMANКсения Собчак

Горячие новости

Все новости

партнеры