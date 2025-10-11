Собчак раскритиковала предложение изучать песни Шамана и Газманова в школах

Журналистка Ксения Собчак раскритиковала предложение изучать композиции певцов Шамана (Ярослав Дронов) и Олега Газманова в российских школах. Об этом она заявила в интервью каналу «Москва 24», которое опубликовано на «YouTube».

По ее мнению, этих музыкантов следует «проверить временем». Собчак подчеркнула, что в России существует много прекрасной музыки прошлых лет. Журналистка отметила, что не против военных песен, но добавила, что современная музыка вызывает у нее вопросы.