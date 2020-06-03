Онищенко сравнил коронавирус с ВИЧ

В России за сутки выявили 8536 случаев заражения коронавирусом. Из новых случаев заражения коронавирусом больше всего — 1842 — обнаружили в Москве. В то же время для столицы это число стало минимальным с середины апреля. Всего же в России коронавирус выявили у 432,2 тыс. человек
Депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции НСН сравнил коронавирус с ВИЧ.

«Если носителю вируса надеть маску и перчатки, то он будет безопасен для окружающих. Проведем аналогию с ВИЧ. Мы сначала от него шарахались, но если мы будем соблюдать меры предосторожности, то все будет в порядке. Но у человека ВИЧ на всю жизнь, а с COVID-19 всего 10-14 дней. Так что в целом мы движемся к выправлению ситуации», - отметил Онищенко.

Также он отметил, что тотальной вакцинации не будет. Прививаться нужно, в первую очередь, группы риска, к ним относятся медики, работники торговли, журналисты.

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«У нас в России все хорошо, мы должны открыться, в том числе, и общественное питание, и торговлю, но быть разумными, использовать средства защиты, мыть руки, в принципе соблюдать гигиену, носить маски», - резюмировал экс-главный санитарный врач.

Ранее Геннадий Онищенко заявил НСН, что называть нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа пандемией нельзя.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ОнищенкоВИЧВакцина
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