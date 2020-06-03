Онищенко признал искусственное происхождение COVID-19

Американские исследователи провели детальный анализ большой коллекции генома коронавируса и обнаружили, что эволюция “сшила его из нескольких кусков” - по большей части из летучих мышей, но есть вставки и от панголинов.

Депутат Госдумы, Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что нынешний вирус был создан искусственно.

Геннадий Онищенко назвал эпидситуацию в мире далекой от стабильной

«Обсуждалась тема преднамеренности этого вируса. Да, китайцы над SARS работали, к тому же там находится природный очаг, был MERS, это тоже коронавирусная инфекция. В 2015 году вместе с Гарвардом китайцы искусственно этот вирус воспроизвели. Но у мира нет возможности контролировать США, а их лаборатории есть почти о всех бывших советских республиках, кроме Прибалтики. Коронавирус вполне подходит для биологических атак. Я считаю, что все это гибридные войны. И реальная обстановка не соответствует тому, что пишут. Налицо все признаки информационного террора », - считает Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ездить россиянам за границу пока не нужно.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНИнформационная ВойнаГеннадий Онищенко
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