Онищенко признал искусственное происхождение COVID-19

«Обсуждалась тема преднамеренности этого вируса. Да, китайцы над SARS работали, к тому же там находится природный очаг, был MERS, это тоже коронавирусная инфекция. В 2015 году вместе с Гарвардом китайцы искусственно этот вирус воспроизвели. Но у мира нет возможности контролировать США, а их лаборатории есть почти о всех бывших советских республиках, кроме Прибалтики. Коронавирус вполне подходит для биологических атак. Я считаю, что все это гибридные войны. И реальная обстановка не соответствует тому, что пишут. Налицо все признаки информационного террора », - считает Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ездить россиянам за границу пока не нужно.

