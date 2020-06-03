Онищенко отказался называть ситуацию с коронавирусом пандемией

Да, прирост идет, но очевидно, что это несостоявшаяся пандемия, потому что подсчет идет не по количеству заболевших, но и по количеству охваченных стран. Правда, в большинстве своем, там было несколько десятков случаев заболевания, там все давно закончилось, никто не вспоминает уже», - считает Онищенко.

Ранее Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад

