Онищенко отказался называть ситуацию с коронавирусом пандемией
Депутат Госдумы, Доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что не стоит называть нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа пандемией нельзя.
«В 2019 году Н1N1 заразились 780 млн человек, а умерло 280 тысяч, тот же механизм передачи – воздушно-капельным путем, а COVID-19 – чуть больше 6 млн человек, многие из них – бессимптомные носители. Может быть легкая простуда, человек чувствует себя хорошо, но для остальных плохо. Он активно взаимодействует с другими, заражая других.
Да, прирост идет, но очевидно, что это несостоявшаяся пандемия, потому что подсчет идет не по количеству заболевших, но и по количеству охваченных стран. Правда, в большинстве своем, там было несколько десятков случаев заболевания, там все давно закончилось, никто не вспоминает уже», - считает Онищенко.
Ранее Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что когда выздоровевших будет больше, тогда мы скажем, что эпидемический процесс пошел на спад
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru