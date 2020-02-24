Онищенко: Китаю рано заявлять о вакцине против коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН напомнил, что об использовании в лечении коронавируса хлорохина фосфата Китай заявил несколько недель назад. А вот говорить о вакцине, по мнению эксперта, преждевременно – она не прошла регистрацию. А, значит, нет и подтвержденных положительных результатов ее действия на пациентов.

«Китайское лекарство, о котором заявили сегодня, нельзя назвать вакциной – оно не зарегистрировано. Да и не может быть зарегистрировано, потому что нужно провести еще клинические испытания - на людях, а потом определить ее эффективность. Хлорохина фосфат как действующее вещество наряду с российским «Арбидолом» и «Рибавирином» входит в официальную схему лечения коронавируса в Китае», - напомнил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал о мерах, которые принимаются в России против коронавируса.



