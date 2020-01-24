Без паники! Онищенко рассказал о мерах против китайского коронавируса

«Самое главное – не надо нагнетать истерию. Пока мы от ВОЗ не получили никаких рекомендаций. Хотя там уже работают эксперты, это не значит, что они не хотят давать рекомендации. Это значит, что они не имеют достаточного массива информации. Меры, которые мы видим в КНР, когда они закрывают многомиллионные города на въезд и выезд, я считаю избыточными. Сегодня надо соблюдать те меры, которые мы проводим в рамках профилактики гриппа. Это касается и ношения масок, и ограничения массовых мероприятий. На границе с Китаем уже установлен контроль. Мы будем информировать и корректировать мероприятия в динамике», - заверил парламентарий.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса, который, как считается, распространяется из китайского города Ухань, где была отмечена первая вспышка, достигло 25 человек.

