Без паники! Онищенко рассказал о мерах против китайского коронавируса
Бывший главный санитарный врач России рассказал НСН, какие меры предпринимаются в нашей стране по профилактике коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) из-за вспышки пневмонии в Китае призвала все страны мира проводить противоэпидемические мероприятия и в полном объеме информировать ВОЗ обо всех случаях заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс».
Среди таких мер ВОЗ назвала проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов зараженных и предотвращение дальнейшего распространение инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью НСН рассказал, какие меры уже предпринимаются в нашей стране.
«Самое главное – не надо нагнетать истерию. Пока мы от ВОЗ не получили никаких рекомендаций. Хотя там уже работают эксперты, это не значит, что они не хотят давать рекомендации. Это значит, что они не имеют достаточного массива информации. Меры, которые мы видим в КНР, когда они закрывают многомиллионные города на въезд и выезд, я считаю избыточными. Сегодня надо соблюдать те меры, которые мы проводим в рамках профилактики гриппа. Это касается и ношения масок, и ограничения массовых мероприятий. На границе с Китаем уже установлен контроль. Мы будем информировать и корректировать мероприятия в динамике», - заверил парламентарий.
Ранее стало известно, что число жертв коронавируса, который, как считается, распространяется из китайского города Ухань, где была отмечена первая вспышка, достигло 25 человек.
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