Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах

По словам Онищенко, бояться вируса не нужно, однако лучше воздержаться от поездок в регионы, где фиксировались случаи заболевания. Для личной защиты эксперт рекомендовал чаще мыть руки, а также тщательно промывать овощи и фрукты перед употреблением.

Онищенко отметил, что на сегодняшний день вакцины от вируса Нипах не существует и никто пока не ставил задачу по её созданию, хотя в принципе это возможно.

Ранее сообщалось, что в Индии власти пытаются сдержать новую вспышку вируса Нипах.

Позже Роспотребнадзор заявил, что случаев завоза вируса на территорию России не зарегистрировано. В стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики. На всех пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая в реальном времени выявляет лиц с признаками инфекционных заболеваний и предотвращает их дальнейшее распространение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».