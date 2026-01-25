Онищенко: Россиянам не стоит опасаться вируса Нипах
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что россиянам не стоит опасаться вируса Нипах. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Онищенко, бояться вируса не нужно, однако лучше воздержаться от поездок в регионы, где фиксировались случаи заболевания. Для личной защиты эксперт рекомендовал чаще мыть руки, а также тщательно промывать овощи и фрукты перед употреблением.
Онищенко отметил, что на сегодняшний день вакцины от вируса Нипах не существует и никто пока не ставил задачу по её созданию, хотя в принципе это возможно.
Ранее сообщалось, что в Индии власти пытаются сдержать новую вспышку вируса Нипах.
Позже Роспотребнадзор заявил, что случаев завоза вируса на территорию России не зарегистрировано. В стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики. На всех пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система «Периметр», которая в реальном времени выявляет лиц с признаками инфекционных заболеваний и предотвращает их дальнейшее распространение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru