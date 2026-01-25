Роспотребнадзор дал рекомендации после вспышки в Индии вируса Нипах

Ведомство посоветовало избегать любых контактов с больными животными (в первую очередь - летучими мышами и свиньями), тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и перед едой, использовать спиртовые антисептики, обязательно мыть фрукты и овощи перед употреблением, а также не пить воду из непроверенных источников. При появлении симптомов, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, рвота или нарушения сознания, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор напомнил, что вирус Нипах передаётся человеку от инфицированных животных через загрязнённые продукты, а также от человека к человеку при тесном контакте. В последние годы вспышки регулярно фиксируются в Индии, а отдельные случаи регистрируются и в странах Юго-Восточной Азии.

В России случаев заболевания или завоза вируса Нипах не зарегистрировано. Ситуация находится под постоянным контролем ведомства. В стране имеется достаточный запас тест-систем для оперативной лабораторной диагностики. Кроме того, на всех пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная система «Периметр», которая в режиме реального времени отслеживает состояние здоровья прибывающих.

По данным зарубежных СМИ, летальность при заражении вирусом Нипах может достигать 50–70 %, специфического лечения и вакцины на сегодняшний день не существует, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

