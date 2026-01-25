СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, сообщает The Independent.
Власти борются с заболеванием в штате Западная Бенгалия на востоке страны. В настоящее время подтверждены пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер. По данным издания, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Один пациент находится в критическом состоянии.
Вирус Нипах смертелен, от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Переносчиками вируса могут быть летучие мыши. Кроме того, заболеть можно через зараженные фрукты.
Ранее российским туристам рассказали, как не подхватить холеру за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах
- Мэр Белгорода: Из-за обстрела ВСУ остановилась станция, обеспечивающая дома телом
- Бастрыкин поручил привлечь судью после освобождения мигрантов за нападение на депутата
- Киев осуществил самый массированный с начала СВО обстрел Белгорода из HIMARS
- Медведев: Зеленский «плюнул в лицо» лидерам Евросоюза
- ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области
- Пункты помощи открыли на фоне блэкаута в Мурманске
- МИД назвал гибель медиков под Херсоном шагом к эскалации конфликта
- Количество пострадавших при атаке ВСУ на Васильевку увеличилось до четырех
- ВСУ атаковали машину скорой помощи в Энергодаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru