СМИ: В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

Власти борются с заболеванием в штате Западная Бенгалия на востоке страны. В настоящее время подтверждены пять случаев заражения, в том числе среди врачей и медсестер. По данным издания, около ста человек поместили на домашний карантин, заболевшие проходят лечение в больницах в столице Калькутте. Один пациент находится в критическом состоянии.

Вирус Нипах смертелен, от него не существует лекарства. Всемирная организация здравоохранения считает его патогеном высокого риска. Переносчиками вируса могут быть летучие мыши. Кроме того, заболеть можно через зараженные фрукты.

Ранее российским туристам рассказали, как не подхватить холеру за границей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

