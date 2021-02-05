В Эстонии обнаружили концентрацию коронавируса в сточных водах
Концентрация коронавируса в сточных водах Эстонии резко выросла, это говорит об увеличении масштабов распространения вируса в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследований Тартуского университета.
Профессор Тартуского университета Танель Тенсон заявил, что раньше такой высокий уровень концентрации не фиксировался. За прошедшую неделю, по словам профессора, выявлено множество новых случаев заболевания коронавирусом "практически по всей Эстонии".
Агентство отмечает, что пробы в сточных водах Эстонии берут каждую неделю во всех уездных центрах и городах, где проживает более 10 тысяч человек. Анализы образцов на наличие в них COVID-19 проводят лаборатории Института технологии Тартуского университета.
Правительство Эстонии с 28 декабря 2020 по 17 января 2021 года ввело масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в столице республике Таллине. С 1 февраля правительство объявило о введении новых ограничительных во всей стране.
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