Онищенко рассказал о конфликте интересов фармкомпаний в связи с вакцинацией
Бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН рассказал, как Россия спасается от гриппа, и почему фармкомпании не заинтересованы в вакцинации населения.
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что грипп является самым распространенным из инфекционных заболеваний. При этом, отметил эксперт, у нашей страны есть все шансы защитить граждан от распространения гриппа.
«ВОЗ считает, что 20 процентов населения – минимальный порог защиты популяции от вирусов. Эпидемический подъем в России, по прогнозам, будет умеренным. В том числе, за счет большого охвата населения вакцинацией. Думаю, в этом году Россия вакцинирует около 50 процентов населения», - отметил собеседник НСН.
Геннадий Онищенко напомнил, что в период интенсивных эпидемий гриппом заболевают до 30 млн человек. Поэтому вакцинация является наиболее эффективным средством профилактики вирусных заболеваний.
«За счет государства сегодня вакцинируют группы населения по медицинским показаниям: школьников и старшее поколение. По производственным показаниям – учителей и медиков.
Неплохо начинает понимать пользу прививок и бизнес-структуры. Они научились считать убытки от болезни персонала. Привитой человек, даже если заболеет, более короткий промежуток времени будет находиться на больничном. Молодое поколение тоже прагматично смотрит на прививки, видит экономическую выгоду в вакцинации. Здоровый человек больше зарабатывает», - заявил парламентарий.
Однако, по его мнению, фармакологические компании не заинтересованы в распространении вакцинации из-за конфликта интересов.
«Сегодня ложную информацию о вреде, осложнениях от прививок и т.п. раскручивают фармацевтические компании. И понятно, по каким причинам. Чем больше вакцинированных, тем меньше больных. Следовательно, меньше расход медицинских препаратов, начиная от элементарного жаропонижающего, заканчивая энтеровирусными препаратами. Вот такой конфликт интересов», - пояснил эксперт.
Геннадий Онищенко считает, что в создавшихся условиях культуру вакцинации надо повышать с помощью пропаганды, социальной рекламы, а также использования страховых инструментов.
«Страховые компании по линии ДМС широко применяют «штрафные санкции». В условиях договора предусматривают, что человеку, заболевшему гриппом, после его отказа от предложенной вакцинации, не предоставят финансовых преференций при страховании. Такой механизм, считаю, вполне уместен. К сожалению, ОМС этим не занимается», - отметил эксперт.
Ранее представители медицинского и родительского сообществ в эфире НСН высказались по поводу качества вакцин против гриппа и эффективности прививочных кампаний в России.
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