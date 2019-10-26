Онищенко рассказал о конфликте интересов фармкомпаний в связи с вакцинацией

Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН напомнил, что грипп является самым распространенным из инфекционных заболеваний. При этом, отметил эксперт, у нашей страны есть все шансы защитить граждан от распространения гриппа.

«ВОЗ считает, что 20 процентов населения – минимальный порог защиты популяции от вирусов. Эпидемический подъем в России, по прогнозам, будет умеренным. В том числе, за счет большого охвата населения вакцинацией. Думаю, в этом году Россия вакцинирует около 50 процентов населения», - отметил собеседник НСН.