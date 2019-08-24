Иммунолог обвинила антипрививочников в социальной безответственности
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН дала советы по укреплению здоровья школьников.
В Роспотребнадзоре рассказали о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.
В перечень необходимых прививок вошли: прививка от туберкулеза, три прививки от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.
В ведомстве отметили, что вакцинация защищает ребенка от опасных для жизни инфекций и подчеркнули, что прививки нужно ставить вовремя, пишет Газета.ру.
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила, что у первоклассника все эти прививки, за исключением прививки от гриппа, которая делается по желанию, как правило, уже пройдены – в соответствии с национальным прививочным календарем. Ярцева также порекомендовала привить первоклассника от ветрянки, чтобы облегчить протекание болезни в будущем или исключить ее. Она обратила внимание на немедицинские условия формирования сильного иммунитета школьника.
«Надо, в первую очередь понимать влияние психоэмоционального состояния родителя, взаимоотношений между родителями и ребенком на частоту его заболеваемости. Если ребенок растет в семье, где все напряженно, он часто подхватывает болезни, причем тяжелые. Если в семье нормальный климат, взрослые обеспечивают его сбалансированным питанием, контролируют режим сна, закаливают, его иммунитет будет более стойким», - заявила иммунолог.
Ирина Ярцева считает, что иммунитет первоклассников формируется в особых условиях.
«Обращаюсь к родителям первоклашек. Детей надо оставить в покое, прекратить делать из них вундеркиндов. Не надо их ни с кем сравнивать, им нужна спокойная атмосфера для развития. Они не должны вам показывать интеллектуальные успехи. Физическая активность – основное условие развития первоклашек. Постоянное движение, активность. Банальное закаливание. Пусть ребенок будет в доме в нижнем белье при открытых окнах. Так вы приучаете его к прохладе и повышаете сопротивляемость организма. Контрастные обливания. Начните с разницы температуры 5-10 градусов, потом – наращивайте. Обливать достаточно ножки, не обязательно все тело. Сон после школы. Приучите ребенка отдыхать. Сбалансированное питание. Вводите в рацион овощи и фрукты, а не только котлеты и макароны. Обязательно соблюдайте режим сна. Ребенок в первом классе не должен ложиться спать после девяти вечера. Может ложиться раньше – в восемь или даже семь вечера и спать до семи утра. И никаких сбоев режима на выходных, отбоя после 12 ночи. Соблюдение режима дня помогает избежать заболеваемости кратно», - заявила эксперт.
Иммунолог призвала родителей, отказывающихся от прививок детям, к социальной ответственности.
«Рост отказов против прививок имеет волнообразный характер – до первых серьезных вспышек заболеваний. Но как только на фоне вакцинирования добиваются хороших результатов, возникает новая волна антипрививочников, которые просто не пережили болезнь. Раз в 30 лет так происходит точно.
Из-за антипрививочников распространенность заболевания становится более масштабной. Люди, которые отказываются от прививок – единоличники, которые не думают о других. Их ребенок переболел в легкой форме, но заразил другого, у которого заболевание может протекать крайне тяжело и вызовет осложнение. Это тоже причина, по которой прививать детей необходимо. Должна быть социальная ответственность перед друзьями, соседями, одноклассниками, одногруппниками», - отметила собеседница НСН.
Ранее бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко пообещал в эфире НСН первым привиться от гриппа.
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