Иммунолог обвинила антипрививочников в социальной безответственности

В Роспотребнадзоре рассказали о необходимых прививках для школьников. Список вакцин опубликован на сайте ведомства.

В перечень необходимых прививок вошли: прививка от туберкулеза, три прививки от пневмококковой инфекции, три - от гемофильной инфекции типа b, три - от гепатита B, ежегодная вакцинация против гриппа, пять прививок от полиомиелита, четыре прививки от коклюша, дифтерии и столбняка, одна прививка от кори, эпидемического паротита, краснухи.

В ведомстве отметили, что вакцинация защищает ребенка от опасных для жизни инфекций и подчеркнули, что прививки нужно ставить вовремя, пишет Газета.ру.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в эфире НСН отметила, что у первоклассника все эти прививки, за исключением прививки от гриппа, которая делается по желанию, как правило, уже пройдены – в соответствии с национальным прививочным календарем. Ярцева также порекомендовала привить первоклассника от ветрянки, чтобы облегчить протекание болезни в будущем или исключить ее. Она обратила внимание на немедицинские условия формирования сильного иммунитета школьника.

«Надо, в первую очередь понимать влияние психоэмоционального состояния родителя, взаимоотношений между родителями и ребенком на частоту его заболеваемости. Если ребенок растет в семье, где все напряженно, он часто подхватывает болезни, причем тяжелые. Если в семье нормальный климат, взрослые обеспечивают его сбалансированным питанием, контролируют режим сна, закаливают, его иммунитет будет более стойким», - заявила иммунолог.