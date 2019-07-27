Малышева рассказала россиянам, как не заболеть при перепаде температур
Доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала НСН, от чего на самом деле болеют люди при резком похолодании.
Температурa в Москве 30—31 июля опустится до +11...+16 °C, похолодание может побить темперaтурный рекорд 1977 годa для этих дней. Об этом рaсскaзaл руководитель отделa крaткосрочных прогнозов и опaсных явлений Гидрометцентрa России Aлексaндр Голубев.
«30 и 31 июля будут aномaльно холодными. Обычно эти дни июля в Москве по климaтическим меркaм — сaмые тёплые дни летa. Но в этом году нaоборот — ночные темперaтуры +5...+10 °C, a днём всего лишь +11...+16 °C, что нa 9 грaдусов ниже климaтической нормы», — цитирует его ТAСС.
Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева в эфире НСН развеяла устойчивое мнение о том, что холод является причиной многих заболеваний.
«Заболеть от холода невозможно. Заболеть можно, заразившись микроорганизмами – вирусами или микробами, которые живут в организмах людей. Поэтому источниками болезни являются живые больные люди, а вовсе не холода. Холод – это низкая температура. Уберечься от переохлаждения можно с помощью одежды», - отметила профессор.
Елена Малышева утверждает, что перепад температуры сам по себе также не вызывает рост заболеваемости.
«Люди болеют, когда начинает холодать, и они остаются в закрытых помещениях, где вирусы легко передаются друг другу. Мы скучены и находимся близко друг от друга. В результате количество заболевших резко вырастает», - отметила телеведущая.
Ранее врач-сексолог Александр Полеев в эфире НСН объяснил сексуальную активность москвичей в жару.
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