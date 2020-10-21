Инфекционист рассказал, как правильно пользоваться медицинскими перчатками

Ученый рассказал в эфире НСН о нюансах, которые имеют решающую роль в использовании медицинских перчаток для профилактики от COVID-19.

Ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. По его словам, с контактным путем передачи COVID-19 более эффективно борются кожные антисептики.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН в целом согласился с коллегой.

«Перчатки имеют смысл, если работа связана с постоянным контактом с загрязненными поверхностями. Но встает вопрос, что человек делает, когда снимает их, есть ли у него возможность тут же помыть руки. Если неправильно использовать перчатки, под ними начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. Потом вопрос, как утилизируются перчатки», - сказал он.

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Инфекционист отметил, что вопросов возникает много, поэтому перчатки нужно рекомендовать к использованию таргетировано, а не поголовно.

«Есть ли смысл человеку надевать перчатки, если он идет за хлебом? Это избыточная мера. С другой стороны, если он трогает руками большое количество продуктов, то смысл есть. Должны быть разъяснения, а спорить можно сколько угодно», - добавил он.

Вместе с тем специалист заявил, что антисептик – не эквивалентная замена перчаткам, потому что им нельзя пользоваться постоянно.

«Его наносят на кожу, после чего микробиота восстанавливается через 3-4 часа. Если человек использует антисептик чаще, то он вредит себе. Должна быть разумная середина. Если человек 15 раз в день моет руки, то он не предотвратит коронавирусную инфекцию, но повреждение коже нанесет», - уточнил эксперт.

Ранее компания «Такском» выяснила, что цены на перчатки и антисептики выросли по сравнению с мартом. Упаковка перчаток в сентябре в среднем стоит 181 рубль, что на 34% дороже, чем весной. Антисептики подорожали на 17% — в сентябре они стоили в среднем 403 рубля

Между тем, стоимость медицинских масок, напротив, упала. Медицинские маски стали дешевле на 24%. В среднем в начале осени средняя стоимость упаковки составляла 113 рублей.

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ФОТО: РИА Новости
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