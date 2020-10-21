Инфекционист рассказал, как правильно пользоваться медицинскими перчатками
Ученый рассказал в эфире НСН о нюансах, которые имеют решающую роль в использовании медицинских перчаток для профилактики от COVID-19.
Ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов. По его словам, с контактным путем передачи COVID-19 более эффективно борются кожные антисептики.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН в целом согласился с коллегой.
«Перчатки имеют смысл, если работа связана с постоянным контактом с загрязненными поверхностями. Но встает вопрос, что человек делает, когда снимает их, есть ли у него возможность тут же помыть руки. Если неправильно использовать перчатки, под ними начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. Потом вопрос, как утилизируются перчатки», - сказал он.
Инфекционист отметил, что вопросов возникает много, поэтому перчатки нужно рекомендовать к использованию таргетировано, а не поголовно.
«Есть ли смысл человеку надевать перчатки, если он идет за хлебом? Это избыточная мера. С другой стороны, если он трогает руками большое количество продуктов, то смысл есть. Должны быть разъяснения, а спорить можно сколько угодно», - добавил он.
Вместе с тем специалист заявил, что антисептик – не эквивалентная замена перчаткам, потому что им нельзя пользоваться постоянно.
«Его наносят на кожу, после чего микробиота восстанавливается через 3-4 часа. Если человек использует антисептик чаще, то он вредит себе. Должна быть разумная середина. Если человек 15 раз в день моет руки, то он не предотвратит коронавирусную инфекцию, но повреждение коже нанесет», - уточнил эксперт.
Ранее компания «Такском» выяснила, что цены на перчатки и антисептики выросли по сравнению с мартом. Упаковка перчаток в сентябре в среднем стоит 181 рубль, что на 34% дороже, чем весной. Антисептики подорожали на 17% — в сентябре они стоили в среднем 403 рубля
Между тем, стоимость медицинских масок, напротив, упала. Медицинские маски стали дешевле на 24%. В среднем в начале осени средняя стоимость упаковки составляла 113 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 700 / сут.
Умерли
24 952+317 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+10 952 / сут.
- Путин поздравил Михалкова с днём рождения
- Житель Владимира насмерть забил кружкой соседа по больничной палате
- Санкции США против «Северного потока-2» затронут более 120 компаний
- В Баку заявили о неготовности к встрече с Пашиняном
- Украинское правительство ушло на «удалёнку»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru