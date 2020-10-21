Главный инфекционист РФ усомнился в эффективности перчаток против COVID-19
Главный инфекционист Минздрава РФ, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что ношение перчаток становится неэффективной мерой борьбы с распространением коронавируса, сообщает «Интерфакс».
Медик уточнил, что в 90% случаев вирус передаётся воздушно-капельным путём, и только 10% - через контакт с поверхностями, где остался вирус. По мнению Чуланова, с контактным путём передачи COVID-19 более эффективно борются кожные антисептики. И граждане могли бы отказаться от перчаток, если бы обрабатывали руки при входе и выходе из транспорта.
Профессор отметил, что многие носят перчатки для «для вида», после чего кладут в карман, создавая дополнительные риски инфицирования. Однако их, как и маски, нужно правильно снимать и утилизировать.
Чуланов также напомнил, что, в отличие от перчаток, ношение масок - очень важная мера и это должны делать «все без исключения», равно как и обрабатывать руки антисептиком.
За последние сутки в России зафиксировали 15 700 новых случаев заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии коронавирус в РФ выявили у 1 447 335 человек.
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