Онищенко прокомментировал заявление эпидемиолога об угрозе нового смертельного вируса
По мнению бывшего главы Роспотребнадзора, депутата Госдумы, Геннадия Онищенко, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) следует разобраться в ситуации с новым смертельным вирусом, который обнаружил в микробиолог из Демократической Республики (ДР) Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, первооткрыватель вируса Эбола. Об этом академик РАН заявил «Известиям».
«Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся», — уверен Онищенко.
По его словам, проверка необходима, чтобы не посеять у людей панику по поводу нового заболевания.
Онищенко считает, если новый вирус схож с Эболой, ученые понимают, какой подход к нему подобрать. Благодаря этому мир окажется к возможной пандемии лучше, чем в прошлые разы.
Ранее микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум в эфире CNN заявил, что человечеству угрожают новые опасные заболевания. Он рассказал, что в в ДР Конго медики обследовали женщину, которая может быть нулевым пациентом «болезни X» - неизвестной инфекции, которая может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru
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