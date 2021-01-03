Онищенко прокомментировал заявление эпидемиолога об угрозе нового смертельного вируса

«Хорошо, что он об этом объявил, но это нужно делать в профессиональном сообществе. Сейчас я думаю, что Всемирная организация здравоохранения должна сформировать группу экспертов и поехать и разобраться с этим. <….>. Каждый год грипп появляется новый, каждый год появляются какие-то другие инфекции, так что это неизбежный процесс эволюции. Это то пресловутое биологическое равновесие, так что разберемся», — уверен Онищенко.

По его словам, проверка необходима, чтобы не посеять у людей панику по поводу нового заболевания.

Онищенко считает, если новый вирус схож с Эболой, ученые понимают, какой подход к нему подобрать. Благодаря этому мир окажется к возможной пандемии лучше, чем в прошлые разы.

Ранее микробиолог профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум в эфире CNN заявил, что человечеству угрожают новые опасные заболевания. Он рассказал, что в в ДР Конго медики обследовали женщину, которая может быть нулевым пациентом «болезни X» - неизвестной инфекции, которая может распространиться на планете так же быстро, как COVID-19, но с уровнем летальности лихорадки Эбола — от 50 до 90%, пишет Газета.ru

