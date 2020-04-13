Онищенко предложил ВОЗ не учить Россию бороться с коронавирусом

«Россия не ждет никаких оценок от Всемирной организации здравоохранения. Тем более от тех чиновников, которые у нас здесь на наши деньги живут. Мы не та страна, которая спрыгнула с баобаба. Мы создавали Всемирную организацию здравоохранения после войны для того, чтобы помогать странам Африки, Азии и так далее. А человек, которого я бы не взял даже работать главным врачом в захолустье, учит мою страну, как носить маски. Россию критикует не Всемирная организация здравоохранения, а чиновник. Гнать надо таких чиновников из нашей страны. У нас раньше никогда в жизни здесь не было представителей ВОЗ, а теперь у нас сидит представитель ВОЗ и учит нас маски носить», – говорит он.

Онищенко также напомнил, что среди врачей существует более пятидесяти разных специальностей, и все они не вправе давать советы, так как текущей ситуацией должны заниматься только вирусологи и эпидемиологи.

«Сегодня эпидемиологами и вирусологами стали все, врачи-косметологи, врачи-урологи, проктологов только не хватает. Их еще надо пригласить, чтобы они давали комментарии по поводу эпидемии коронавируса. У людей, читающих мнение таких разных «экспертов» по одной и той же теме, складывается мнение, что происходит вакханалия, и никто ничего не понимает, не умеет делать. Если все врачи будут комментировать эпидситуацию, то случится дискредитация всех мер, которые сегодня проводятся. Я призываю СМИ это закончить. Есть профессионалы, в данном случае это врачи-эпидемиологи. Пусть только они дают прогнозы, хотя и прогнозов пока не надо. Всем следует сосредоточиться на том, что нужно делать. Мы можем ничего не делать и составлять прогнозы, или четко требовать выполнения тех или иных мероприятий без всяких прогнозов», – подчеркнул собеседник НСН.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, чего ожидать по окончанию месяца режима нерабочих дней.

