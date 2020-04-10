Попова: Сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировать невозможно

Сроки окончания пандемии коронавируса в настоящий момент не сможет назвать никто. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что четких прогнозов относительно того , как поведет себя коронавирус, тоже нет, сообщает РИА ФАН.

Между тем, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице ещё не наступил. По словам градоначальника, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться.