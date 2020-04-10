Попова: Сроки окончания пандемии COVID-19 спрогнозировать невозможно

Сроки окончания пандемии коронавируса в настоящий момент не сможет назвать никто. Как пишет РИА Новости, об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что четких прогнозов относительно того , как поведет себя коронавирус, тоже нет, сообщает РИА ФАН.

Между тем, ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице ещё не наступил. По словам градоначальника, предстоят серьёзные испытания, к которым нужно готовиться.

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В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что в столице в последние дни наблюдается резкий рост госпитализаций пациентов, заражённых коронавирусом. По сравнению с прошлой неделей их число увеличилось вдвое. Она отметила, что у подавляющего большинства госпитализированных с COVID-19 (85%) диагностировано воспаление лёгких. Ракова также признала, из-за увеличения числа тяжелых больных стационары и служба скорой помощи функционируют «на пределе».

Добавим, по последним данным в Москве зафиксировано 7 822 случая заражения коронавирусом. В целом по России 11 917 инфицированных.

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ФОТО: pixabay.com
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