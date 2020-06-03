Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию

Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС будет отменен уже 15 июня. Его заменят ограничениями для определенных стран. Но депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ездить россиянам за границу пока не нужно.

Геннадий Онищенко назвал эпидситуацию в мире далекой от стабильной

«Испания, которая лидировала в свое время по числу заболевших, открывает границы. Ехать ли туда? Я бы рекомендовал только тем, кто уже переболел, может быть бессимптомно. Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», - отметил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявил НСН, что называть нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа пандемией нельзя.

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ТЕГИ:Геннадий ОнищенкоТуризмИспания
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