Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию

«Испания, которая лидировала в свое время по числу заболевших, открывает границы. Ехать ли туда? Я бы рекомендовал только тем, кто уже переболел, может быть бессимптомно. Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», - отметил Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко заявил НСН, что называть нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа пандемией нельзя.

