Онищенко призвал россиян отказаться от поездок в Испанию
Полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС будет отменен уже 15 июня. Его заменят ограничениями для определенных стран. Но депутат Госдумы, доктор медицинский наук, профессор, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ездить россиянам за границу пока не нужно.
«Испания, которая лидировала в свое время по числу заболевших, открывает границы. Ехать ли туда? Я бы рекомендовал только тем, кто уже переболел, может быть бессимптомно. Пусть обследуются и едут. А всем остальным я бы рекомендовал подождать, время еще есть», - отметил Онищенко.
Ранее Геннадий Онищенко заявил НСН, что называть нынешнюю ситуацию с коронавирусом нового типа пандемией нельзя.
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